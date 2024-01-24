Мужчину задержали при продаже штык-ножа для автомата в Челябинской области

Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы

В Южноуральске Челябинской области полицейские задержали 41-летнего мужчину при продаже армейского штык-ножа для автомата Калашникова. В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном сбыте холодного оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что в 2000 году мужчина вернулся домой после срочной службы. С собой он привез штык-нож, предназначенный для автомата Калашникова. Спустя какое-то время он решил продать его и опубликовал объявление на одном из сайтов в интернете. Покупатель нашелся довольно быстро. Мужчины встретились в назначенный час и в обговоренном месте, и как только сделка состоялась, продавца задержали.

В отношении южноуральца возбудили уголовное дело о незаконном сбыте основных частей гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (часть 7 статьи 222 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.