Мужчину задержали по подозрению в сбыте 11 кг мефедрона в Копейске

Тюменец разложил наркотики по тайникам‑закладкам

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Челябинской области задержали 39-летнего мужчину по подозрению в сбыте 11 кг мефедрона, сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе регионального полицейского главка.

Мужчину задержали в лесу около автодороги Челябинск — Троицк. При личном досмотре у подозреваемого нашли 5 кг наркотиков, и еще почти 6 кг было зарыто в тайниках.

Задержанным оказался житель Тюмени. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в полном размере»). Мужчину заключили под стражу, ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

«Незаконная деятельность тюменца была пресечена в рамках проходившей комплексной оперативно-профилактической операции „Канал — Второй барьер“. В ходе операции изъято свыше 16 килограммов наркотиков, 15 единиц огнестрельного оружия, выявлено 135 наркопреступлений, в числе которых 3 наркопритона и культивирование наркосодержащих растений, а также пресечено 111 административных правонарушений в данной сфере», — рассказали в ГУ МВД по региону.