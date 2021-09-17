Мужчину, убившего жену на глазах у детей в Челябинской области, независимая экспертиза признала вменяемым

Суд приобщил заключение психиатра к материалам уголовного дела

Сегодня, 17 сентября, в Челябинском областном суде продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего Александра Алексеева, который убил жену ножом на трассе 29 июля 2020 года. Сторона защиты ходатайствовала о приобщении к материалам дела заключения независимого эксперта о том, что подсудимый вполне отдавал отчет своим действиям.

Напомним, ранее комплексная судебно-психиатрическая экспертиза выявила у Алексеева расстройство. Сейчас он проходит лечение, и в зал заседания его доставляют под охраной и с врачом.

Сегодня показания в суде дали мать подсудимого Татьяна Алексеева и старшая сестра Ольга Потеряева. Связь с ними была установлена в формате видеоконференции — женщины находились в суде в Башкирии.

«Саша рос вполне обычным мальчиком. Учился средне, иногда был неусидчивым. Но никаких явных отклонений мы у него не замечали. Вот явные вспышки агрессии начались с первой женой Альфией. Они поженились в 2009 году, родился сын Артем. Саша очень ее ревновал. А когда Альфия пошла учиться в автошколу, то его ревность только усилилась. Я ему говорила, успокоиться, может, сходить к психологу, но он так меня и не послушал», — рассказала мать подсудимого.

Ревнивую натуру брата всегда замечала и его сестра Ольга.

«Я его на 11 лет старше, хорошо помню, как он рос. В юности с девочкой встречался, сильно ее ревновал, из-за этого расстались. Потом жену Альфию ревновал — к инструктору по вождению. Избил ее. После этого они развелись», — дала показания в суде Ольга Потеряева.

Со своей будущей женой — и жертвой — Оксаной подсудимый познакомился, когда работал в такси.

«Сначала все хорошо было. Дружно жили. Потом опять эти вспышки ревности, агрессии. Мы все ему говорили, чтобы не обижал Оксану. Она действительно хорошая была — милая, добрая, всегда приветливая. Не заслуживала такого отношения. Я Оксане предлагала даже уйти от него и переехать с дочками ко мне, но она пыталась сохранить семью», — вспоминает Татьяна Алексеева.

В подсудимом проснулся настоящий бред ревности — он упрекал Оксану в том, что к ней по ночам приходит любовник, пока все спят. Высказывал мысли о том, что жена и ее ухажер хотят его убить. Близкие знали о навязчивых идеях Александра, однако и предположить не могли, что он способен на столь жестокое убийство.

В тот роковой день — 29 июля прошлого года — вся семья отправилась из Башкирии в Сатку на прием к стоматологу. В машине супруги поссорились и громко ругались при маленьких дочках — Еве и Кате.

Прокурор зачитал показания старшей девочки, которую допросил следователь в день трагедии.

«Я живу с мамой Оксаной и папой Сашей. У меня есть сестра Катя. Мы ехали в машине, мама с папой кричали, потом папа остановился, вышел из машины. Мама сидела с нами сзади. Он начал тыкать в нее ножом, все платье у мамы было в крови, брызги попали на меня. Мы кричали с Катей и плакали, нам было очень страшно», — рассказала девочка.

Спустя несколько месяцев Ева рассказала то же самое, только уточнила: «Мамы у меня нет. Ее увезли в больницу и больше не привезли. Папа мой в тюрьме. Я люблю рисовать и играть с Катей. Мы с ней помогаем бабушке».

Все время заседания Алексеев просидел, закрыв лицо руками. Казалось, что во время зачитывания показаний старшей дочери он плакал.

Итогом сегодняшнего заседания стало приобщение к делу независимой психиатрической экспертизы, которую провел врач с 20-летним стажем работы.

Согласно ее материалам, Алексеев вполне осознавал, что совершает преступное деяние, и на первом допросе он ясно сказал, что убил жену из ревности. В машине он спросил у Оксаны, изменяла ли она ему. Женщина ответила: «Да». После этого супруг схватился за нож. Вся предыдущая жизнь обвиняемого говорит о том, что он склонен к агрессии, однако четко понимает последовательность действий и обдумывает их. Прокурор, адвокат подсудимого, его сестра и мать просили суд не принимать во внимание заключение эксперта, не изучать его и не приобщать к материалам уголовного дела.

«Экспертиза больше напоминает рецензию и критику предыдущей экспертизы, постановка под сомнение действий суда», — заметил прокурор.

Однако суд, учитывая принцип состязательности в процессе, заключение экспертизы принял к рассмотрению.

В октябре в Челябинском областном суде состоятся прения сторон по этому делу. И с учетом новых обстоятельств развязка может стать крайне непредсказуемой.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о показаниях свидетелей этой трагедии и подробностях жестокого убийства.