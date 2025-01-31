Мужчину сбил насмерть тягач на трассе в Челябинской области

Смертельное ДТП произошло на трассе «Южноуральск-Магнитогорск»



Вечером 31 января 2025 года на 104 километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба ГАИ. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Mercedes» сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Пешеходом оказался 38-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, сообщает начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Верхнеуральскому району Челябинской области, капитан полиции Павел Лапатин.

Участников дорожного движения призывают соблюдать правила безопасности и быть внимательными на дорогах.