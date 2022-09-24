Мужчину с полным рюкзаком конопли задержали в Челябинской области

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы

В Каслинском районе полицейские задержали мужчину, рюкзак которого был заполнен коноплей. Выяснилось, что местный житель планировал изготовить из растений наркотическое вещество. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили 24 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с сообщением о подозрительном мужчине, собирающем вдоль дороги растения, обратился житель села Багаряк. Вскоре сотрудники ДПС, осуществлявшие надзор за дорожным движением, задержали схожего по приметам южноуральца. В его рюкзаке правоохранители обнаружили растения со специфическим запахом массой около 300 граммов. Экспертиза показала, что мужчина собрал коноплю.

В отделе полиции задержанный признался, что собирал растения для того, чтобы в дальнейшем приготовить наркотик для личного потребления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— рассказали в ведомстве.

По данной части статьи мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.