Жителя Копейска госпитализировали с ножевым ранением в шею

Пострадавший уверяет, что сам нанес себе увечья

В Копейске госпитализировали мужчину с ножевым ранением в шею. Как сообщили сегодня, 16 июля, в социальных сетях, пострадавший сам нанес себе увечья, а сотрудников скорой помощи вызвала его супруга.

По словам автора поста, размещенного в паблике «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте», 27-летнего мужчину, который якобы сам воткнул себе нож в шею, уже опросили сотрудники полиции. Его супругу также опросили, но версии произошедшего у них оказались разные.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту Первого областного информагентства подтвердили факт произошедшего.

«Происшествие зарегистрировано. Сотрудники ОМВД России по городу Копейску разбираются в обстоятельствах произошедшего»,— ответили в ведомстве.