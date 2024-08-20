Мужчину с наркотиками задержали челябинские полицейские возле леса

Он хранил запрещенное вещество для личного потребления

В Челябинске полицейские обратили внимание на мужчину, выходящего из лесного массива в районе улицы Мебельной. Он показался им странным, и правоохранители решили проверить его. При досмотре они обнаружили несколько свертков с наркотиком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснили, что при себе у него было восемь граммов марихуаны. 39-летний челябинец признался, что хранил наркотик для личного потребления.

В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы на срок до трех лет.