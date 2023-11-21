Мужчину с крупной партией наркотика задержали полицейские в Челябинской области

Марихуану подозреваемый выращивал и хранил для личного потребления

В Агаповском районе Челябинской области полицейские задержали 38-летнего жителя поселка Солодянка с крупной партией марихуаны. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В момент задержания при себе у ранее не судимого мужчины было более 150 граммов наркотика. Он признался, что выращивал наркосодержащее растение в хозпостройках для личного потребления.

В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до полумиллиона рублей.