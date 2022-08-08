Мужчину с 27 граммами наркотика задержали в Челябинске

Вещество он приобрел для личного потребления

В Челябинске полицейские задержали мужчину, у которого при себе оказалось около 27 граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

46-летнего мужчину задержали ночью на улице Якорной. Правоохранители обнаружили и изъяли у него маковую солому и растения «Мак». Задержанный сообщил, что приобрел наркотическое вещество для личного потребления.

«В отношении мужчины в отделе полиции „Советский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“)», — уточнили в ведомстве.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.