Мужчину отправили в колонию строгого режима за насилие над воспитанниками интерната под Челябинском

Виновный должен выплатить восьми потерпевшим по миллиону рублей

Сегодня, 29 апреля, Красноармейский районный суд вынес приговор 55-летнему жителю Челябинской области, который в течение нескольких лет насиловал воспитанников Лазурненского дома-интерната. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Взысканы иски в пользу потерпевших — всего 8 миллионов рублей», — рассказали в суде.

Суд установил, что с 2014 по 2017 год 55-летний мужчина насиловал 9 несовершеннолетних воспитанников дома-интерната. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Напомним, прокуратура организовала проверку деятельности дома-интерната, где воспитанники пожаловались на изнасилования. А после дом-интернат закрыли. Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился передать дело об изнасиловании детей в Москву.