Мужчину, напугавшего пистолетом жильцов дома в центре Челябинска, доставили в отделение

Решение о наказании еще не принято

Оперативники доставили в отделение мужчину, который угрожал пистолетом консьержке в подъезде дома по улице Курчатова. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по Челябинску.

«Мужчину опрашивают. Решение еще не принято», — уточнили в городской полиции.

Как стало известно Первому областному информагентству, дебошир снимает квартиру в этом доме, до конца аренды остается еще полгода. Хозяин жилья знает о происшествии, но пока не выселил квартиранта.

Напомним, инцидент случился в ночь на среду, 27 декабря. Пьяный житель дома зашел в подъезд и направил пистолет на консьержку, угрожая выстрелить. ЧП попало на камеры наблюдения.