В Челябинской области 23-летнего жителя Еткульского района признали виновным в совершении кражи имущества матери, а также склонению 15-летнего подростка употребить наркотик. Его посадят на 10 лет в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба СК России по Челябинской области.
В ноябре 2020 года мужчина приготовил наркотическое средство, а после склонил к употреблению 15-летнего подростка. Подросток попробовал вещество. А в мае 2021 года преступник украл у своей матери 8 тысяч рублей и ноутбук.
Напомним, что челябинец получил 12 лет за попытку сбыть 43 грамма героина. Также в Челябинске полицейские ликвидировали очередной наркопритон.
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