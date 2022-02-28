В Челябинской области 23-летнего жителя Еткульского района признали виновным в совершении кражи имущества матери, а также склонению 15-летнего подростка употребить наркотик. Его посадят на 10 лет в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба СК России по Челябинской области.

В ноябре 2020 года мужчина приготовил наркотическое средство, а после склонил к употреблению 15-летнего подростка. Подросток попробовал вещество. А в мае 2021 года преступник украл у своей матери 8 тысяч рублей и ноутбук.

Напомним, что челябинец получил 12 лет за попытку сбыть 43 грамма героина. Также в Челябинске полицейские ликвидировали очередной наркопритон.