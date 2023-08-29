Мужчину будут судить за убийство тещи в Челябинской области

Южноуралец задушил женщину, а затем поджег ее тело

В Челябинской области будут судить жителя Уйского района, обвиняемого в убийстве тещи. За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

В июне этого года употребляющий спиртное южноуралец решил расправиться со своей тещей, с которой у него долгое время не складывались отношения из-за бытовых ссор. Сначала он задушил женщину, а затем вывез ее тело в лесополосу и попытался поджечь, используя бензин. В результате труп обгорел, и мужчина присыпал его землей и скрылся с места преступления.

«Благодаря слаженной работе следователя и оперативных сотрудников территориального отдела полиции преступление раскрыто в кратчайшие сроки, обвиняемый признал свою вину, указав место сокрытия трупа»,— сообщили в ведомстве.

В следственном отделе завершили расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.