Мужчине грозит до 24 лет колонии за насилие над воспитанниками интерната под Челябинском

В Красноармейском районе прошли прения сторон по громкому уголовному делу

Громкое дело о том, как 55-летний житель Челябинской области в течение нескольких лет насиловал воспитанников Лазурненского дома-интерната, подходит к логическому завершению. Сегодня, 13 апреля, в Красноармейском районном суде состоялись прения сторон по уголовному делу. Суд установил, что обвиняемый в течение трех лет совершил ряд насильственных действий сексуального характера в отношении 9 малолетних воспитанников. Гособвинитель попросил для него 24 года лишения свободы. Подробнее — в материале.



В Красноармейском районном суде состоялись прения сторон по уголовном делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанниками дома-интерната в поселке Лазурный. В начале 2018 года стало известно, что над несовершеннолетними мальчиками, старшему из которых было 14 лет, совершал надругательства житель области.

Суд установил, что с 2014-2017 года 55-летний мужчина насиловал 9 несовершеннолетних воспитанников дома-интерната. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

«Стороной государственного обвинения в полном объеме поддержано предъявленное подсудимому обвинение, запрошено наказание в виде 24 лет лишения свободы (из них первые 10 лет в тюрьме), с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения сроком на 12 лет, с ограничением свободы сроком на 2 года», — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Прокурор поддержал исковые требования потерпевших о взыскании причиненного морального вреда на общую сумму 16 млн рублей.



Напомним, прокуратура организовала проверку деятельности дома-интерната, где воспитанники пожаловались на изнасилования. А после дом-интернат закрыли. Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился передать дело об изнасиловании детей в Москву.