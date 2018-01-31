/ Мужчина заживо сгорел в салоне автомобиля в Челябинске

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего.

Сегодня, 31 января, в Советском районе Челябинска загорелся припаркованный во дворе жилого дома автомобиль. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили внутри тело человека. Установлено, что в салоне находился местный житель. Предположительно, он был пьян.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, со слов соседей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, уснул в автомобиле с работающим двигателем. Через некоторое время произошло возгорание, и очевидцы вызвали сотрудников МЧС. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

