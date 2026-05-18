Мужчина застал жену с любовником и избил ее кочергой

Возбуждено уголовное дело

В Бурятии мужчина напал на сожительницу с кочергой после того, как застал ее в компании другого. Трагедия случилась в ночь на 15 мая в селе Баргузин, сообщает arigus.tv со ссылкой на региональный Следком.

Обвиняемый привел женщину в квартиру к матери. Он бил ее кулаками, ногами и металлической кочергой. Потерпевшая получила опасные для жизни травмы.

Родительница фигуранта помешала расправе. Женщина вызвала полицейских, которые задержали мужчину на месте происшествия.

Сожительницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи продолжают оказывать ей помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.