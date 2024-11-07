Мужчина зашел в школьную столовую в Кунашаке и напугал персонал

Его задержали полиция и сотрудники Росгвардии

Сегодня, 7 ноября, мужчина зашел в столовую школы в Кунашаке и схватился за кухонные ножи. Повара сразу нажали тревожную кнопку. О ЧП сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Персонал школы принял меры к ограничению передвижения мужчины по школе, вызвал сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли ближайшие экипажи полиции и Росгвардии, в результате состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении мужчина был задержан и доставлен в районный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

По данным ИА «Первое областное», нападавшему 31 год, он уроженец Кунашака. Детей в столовой в момент ЧП не было.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об инциденте. Все обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, статья 105 УК РФ). Мужчина попытался выхватить нож из руки одного из работников столовой. Грамотные действия персонала помогли избежать крови. Нападавшего заперли в школе до прибытия силовиков.