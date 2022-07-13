Мужчина зарезал свою сожительницу в Южноуральске

Убийство произошло во время ссоры

В Южноуральске Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Известно, что убийство произошло в июле этого года. В одной из комнат общежития было найдено тело 30-летней женщины с ножевыми ранениями. По предварительным данным, подозреваемый нанес ей смертельные удары в ходе бытовой ссоры.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ»,— сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.