Мужчина задержан в Челябинской области за экстремистские сообщения в «Телеграме»

Ему грозит семь лет тюрьмы

Управление ФСБ России по Челябинской области пресекло деятельность жителя региона, подозреваемого в распространении материалов, направленных против безопасности государства, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По данным ведомства, в сентябре этого года мужчина, поддерживающий экстремистскую организацию, разместил в «Телеграме» публикации соответствующего содержания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием сети Интернет). Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Ему грозит семь лет тюрьмы.