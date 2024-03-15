Мужчина заблудился в окрестностях озера Тургояк

Потерявшегося обнаружили к утру

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Челябинец приехал на озеро Тургояк и ночью решил пройти через лес в Миасс в гости к своей подруге. К четырем часам утра связь с мужчиной пропала, рассказали в областной Поисково-спасательной службе.

На поиски мужчины выехали спасатели Миасского отряда. Отличное знание местности и скорости пешеходов в зимнем лесу позволили с высокой точностью определить, до какой точки мужчина успел дойти за четыре часа.

«Пострадавший был обнаружен утром в районе Мохового болота. Медицинская помощь не потребовалась», — прокомментировали в региональной ПСС.

Мужчину эвакуировали в город.

Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от ночных прогулок по лесу.