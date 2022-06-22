Житель Миасса заблудился в лесу во время сбора грибов

Пострадавшего нашли к вечеру в состоянии переохлаждения

Житель Миасса отправился в лес за грибами, заблудился и не смог найти дорогу домой. Понадобилась помощь спасателей, сообщили сегодня, 22 июня, в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

44-летний мужчина ушел из дома накануне утром и до самого вечера блуждал по лесу в поисках обратной дороги.

«Ближе к вечеру он позвонил маме и сообщил, что не может вернуться домой. Обеспокоенная родственница, зная проблемы со здоровьем у своего сына, обратилась за помощью к спасателям. К месту происшествия было выслано две поисковые группы — пешком спасатели обследовали лес и на квадроцикле горную, труднопроходимую местность», — рассказали в областной ПСС.

Заблудившийся все время находился на связи со спасателями, однако не мог назвать номер опорного столба ЛЭП, у которого остановился, и продолжил путь по лесу в противоположную от города сторону.

К счастью, опыт проведения поисково-спасательных работ позволил спасателям найти пострадавшего и эвакуировать в город. Мужчина был в состоянии переохлаждения, но медицинская помощь ему не понадобилась.

Как ранее сообщал наш сайт, в Златоусте после двух суток поисков нашли потерявшуюся в лесу пожилую пару.