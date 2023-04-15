Мужчина вытолкнул из маршрутки пьяную женщину в Копейске

Пострадавшая упала на землю и не могла подняться

Сегодня утром, 15 апреля, в городских пабликах Копейска в социальных сетях местные жители сообщили, что мужчина вытолкнул из микроавтобуса нетрезвую женщину. После возмущений пассажиров он вышел и помог ей сесть на скамейку. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что проводят проверку.

Судя по видео, опубликованном в паблике «Копейск в теме», мужчина несколько раз попросил женщину выйти, однако она продолжала сидеть на месте. Тогда, когда автобус остановился, он вытолкнул ее, и женщина упала на землю. После возмущений копейчанин вместе с другим пассажиром посадили женщину на скамейку, сели в автобус и поехали дальше.

Комментаторы в социальных сетях разделились: кто-то встал на защиту женщины, а кто-то отметил, что ездить в таком виде в общественном транспорте неприемлемо.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что мужчина и женщина знакомы друг с другом.

«Как только сигнал о произошедшем поступил в полицию, на место был отправлен ближайший наряд. Полицейские оперативно прибыли и установили, что участники конфликта давно знакомы друг с другом. Ссора между ними возникла на бытовой почве. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента»,— прокомментировали в ведомстве.