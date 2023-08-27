Мужчина выпал из окна восьмого этажа в микрорайоне Парковый в Челябинске

Местный житель получил смертельную травму головы

Накануне, 26 августа, в Челябинске в микрорайоне Парковый мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Об этом местные жители сообщили в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Информацию о гибели мужчины журналисту ИА «Первое областное» подтвердил источник в правоохранительных органах.

«В субботу утром под окнами дома № 42 по улице Александра Шмакова обнаружено тело 58-летнего мужчины. Предположительно, выпал из окна восьмого этажа. Все обстоятельства выясняются»,— сообщил собеседник.

В комментариях под постом женщина, назвавшая себя сестрой погибшего, рассказала, что у него была болезнь Паркинсона. В результате падения из окна он получил смертельную травму головы.