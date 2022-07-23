Мужчина вымогал у жительницы Магнитогорска 11 тысяч рублей за приватные фото

Виртуальный собеседник обещал выложить снимки в Интернет, если не получит деньги

В Магнитогорске 22-летния девушка отправила своему знакомому в Интернете приватные фотографии. Получив снимки, мужчина начал шантажировать потерпевшую и требовать деньги. Полицейские установили личность подозреваемого, возбуждено уголовное дело, сообщили 23 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в последнее время активно переписывалась с молодым человеком, с которым недавно познакомилась в одной из соцсетей. Вскоре она отправила ему приватные фотографии, после чего получила от мужчины сообщение о том, что если она не заплатит ему 11 тысяч рублей, то он распространит фото в Интернете.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Магнитогорску установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Чебаркульского района. Дознанием отдела полиции „Орджоникидзевский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ („Вымогательство“)»,— уточнили в ведомстве.

Жителю Чебаркульского района грозит до четырех лет лишения свободы.

Полицейские напомнили южноуральцам о том, что не следует отправлять собеседникам в Интернете фото- и видеоматериалы приватного характера во избежание подобных ситуаций.