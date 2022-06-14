Мужчина выманил у челябинки 230 тысяч рублей во время романтической переписки

Подозреваемый находился в колонии

В полицию обратилась 34-летняя жительница Челябинска. Женщина рассказала, что знакомый по переписке выманил у нее 230 тысяч рублей. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Потерпевшая рассказала, что познакомилась с мужчиной в социальной сети. Он признался ей, что находится в местах лишения свободы.

«Наряду с признаниями в любви подозреваемый и просил перечислить ему деньги в долг на личные нужды. Однако обещания не сдержал, деньги не вернул, после чего женщина обратилась в полицию», — рассказали в региональном полицейском главке.

Правоохранители установили подозреваемого — им оказался 31-летний местный житель, недавно освободившийся из колонии. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске вынесли приговор мужчине, который искал одиноких женщин на сайтах знакомств, втирался в доверие, обещал скорую свадьбу. После того как у жертв просыпались чувства к аферисту, он рассказывал о своем затруднительном финансовом положении и просил деньги в долг. Женщины бежали в банк и оформляли кредиты для возлюбленного. Получив деньги, мужчина исчезал и переставал отвечать на звонки обманутых дам.