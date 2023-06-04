Мужчина утонул во время купания в карьере в Челябинской области

Тело южноуральца ищут спасатели

Накануне, 3 июня, в Бакале Саткинского района мужчина утонул во время купания в городском карьере. Об этом ИА «Первое областное» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В субботу в четвертом часу дня 36-летний местный житель утонул во время купания в городском карьере»,— уточнил источник.

Тело мужчины еще не подняли, спасатели ведут поиски.

В конце мая спасатели вытащили тело мужчины из реки Урал в Магнитогорске. Его заметил прохожий и позвонил в экстренные службы. Причины гибели южноуральца выясняют следователи.