Мужчина упал в колодец глубиной 7 метров в Челябинске

На поверхность его эвакуировали спасатели

В Троицке Челябинской области мужчина со своим сыном чистил колодец во дворе своего частного дома. В какой-то момент местный житель упал прямо в ледяную воду. Его сын вызвал спасателей, которые эвакуировали мужчину, сообщили 28 мая в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

ЧП произошло во дворе дома, расположенного по улице Крахмалева. В тот момент, когда мужчина чистил колодец, одна из проволочных петель разрушилась, и он упал с семиметровой высоты на дно.

«Находившийся наверху сын сразу же позвонил спасателям, и уже через 10 минут пострадавшего с помощью лестницы подняли на поверхность»,— уточнили в ведомстве.

Мужчина, оказавшись на земле, сообщил, что с ним все в порядке. Переохлаждения он тоже не получил, так как ему удалось упереться ногами и спиной в стенки колодца.

Жительнице Магнитогорска также потребовалась помощь спасателей. Пытаясь достать кольцо, она спустилась на опору моста. Взобраться обратно на мост девушка не смогла.