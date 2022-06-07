Мужчина упал с пятого этажа после ограбления квартиры в Озерске

Сначала подозреваемый намеревался проникнуть в жилье друга через балкон соседей

Следственный отдел УМВД России по Озерску возбудил уголовное дело о краже в отношении местного жителя. Мужчина забрался в чужую квартиру через балкон и похитил ценные вещи, а потом случайно сорвался вниз с пятого этажа. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

ЧП случилось ночью, когда компания выпивших молодых людей не смогла попасть в квартиру. Один из приятелей решил открыть входную дверь, проникнув в жилище через балкон квартиры этажом выше.

«Мужчина через чердак проник на крышу дома, выбил стекло на балконе квартиры на пятом этаже и проник внутрь. Озерчанин решил похитить три колонки, 3 рулона обоев, линолеум и сумку с ноутбуком. Украденные вещи он завязал в штору для ванной и спустил с балкона вниз. Затем он сам попытался перебраться на 4-й этаж, однако сорвался вниз», — рассказали в областном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчину госпитализировали с различными травмами.