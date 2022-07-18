Мужчина упал с катамарана посреди озера в Челябинске

Спасатели эвакуировали его на берег на лодке

Сразу два ЧП с катамаранами произошло накануне в Челябинске на Первом озере и озере Смолино. В обоих случаях отдыхающим потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска.

На Первом озере мужчина упал с катамарана. Транспорт начало уносить сильным ветром, и догнать его у челябинца не получалось. На помощь теряющему силы мужчине поспешили спасатели на лодке. Они доставили его на берег, медицинская помощь ему не понадобилась.

На озере Смолино на пляже «Новороссийский» трое мужчин также отправились кататься на катамаране. Отплыв от берега на 600 метров, они начали звать на помощь. Прибывшие спасатели выяснили, что водный транспорт оказался неисправен. Отдыхающих также эвакуировали на лодке на берег.