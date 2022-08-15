Мужчина умер на остановке в Челябинске после приступа эпилепсии

Бригада скорой не смогла вернуть его к жизни

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В Челябинске на остановке общественного транспорта после приступа эпилепсии умер мужчина. Об этом в понедельник, 15 августа, в соцсетях сообщают очевидцы трагедии.

«Сегодня в 13:12 на остановке Ворошилова по Комсомольскому проспекту упал мужчина 57 лет. Эпилепсия, судороги. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Пока ждали скорую, у мужчины пропал пульс, он посинел. Наша доблестная скорая приехала в 13:33, не спеша, без сирен, собрала все светофоры. В итоге мужчина умер», — сообщает Анастасия Перескокова.

В доказательство своих слов Анастасия выложила в соцсети видео «Интерсвязи» с места трагедии. На ролике видно, что водитель скорой потерял какое-то время на перекрестке. Он не свернул на свободную от машин первую полосу, а зачем-то встал в пробку на второй полосе. Видимо, это и возмутило челябинцев. Претензий к действиям медиков, проводивших реанимацию, нет.

В Минздраве области сообщили, что бригада медиков прибыла на вызов оперативно, но к тому моменту мужчина уже скончался.

«С момента поступления вызова в диспетчерскую в 13:21 до прибытия бригады скорой медицинской помощи на место в 13:31 прошло 10 минут. Время фиксируется системой ГЛОНАСС. Сердечно-легочная реанимация не принесла успеха, к сожалению смерть пациента наступила до прибытия бригады СМП», — пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минздрава области.