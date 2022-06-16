Мужчина украл арендованный самокат в Миассе, выломав GPS‑модуль

Похитителя задержали по горячим следам

В полицию Миасса обратился представитель фирмы по аренде электросамокатов. Он сообщил о краже устройства стоимостью 115 тысяч рублей. Задержан подозреваемый в хищении 41-летний мужчина. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в городской полиции.

Злоумышленник увидел припаркованный у дома по улице Ферсмана самокат. Мужчина решил украсть устройство.

«Для этого он выломал GPS-модуль и унес средство передвижения. Мужчина планировал распорядиться чужим имуществом в своих целях, но реализовать задуманное не смог, так как его задержали стражи порядка», — рассказали в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Как ранее сообщал наш сайт, полицейские задержали ранее не судимую 40-летнюю женщину по подозрению в краже электросамоката в Магнитогорске.