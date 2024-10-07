В Челябинске 37-летний мужчина пойдет под суд за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью учителя школы № 71 (часть 1 статьи 119 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.
ЧП случилось в школе в Металлургическом районе города.
Обвиняемый ворвался в класс, где учится его сын, и на глаза у детей высказал педагогу угрозы в грубой форме. Женщине стало плохо, ее госпитализировали.
Позже мужчина извинился за свой поступок. Однако его все равно привлекли и к административной, и к уголовной ответственности.
Ранее обвиняемый отбыл 15 суток административного ареста.