Мужчина, угрожавший учителю в челябинской школе, пойдет под суд

Отец ученика признал вину

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В Челябинске 37-летний мужчина пойдет под суд за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью учителя школы № 71 (часть 1 статьи 119 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось в школе в Металлургическом районе города.

Обвиняемый ворвался в класс, где учится его сын, и на глаза у детей высказал педагогу угрозы в грубой форме. Женщине стало плохо, ее госпитализировали.

Позже мужчина извинился за свой поступок. Однако его все равно привлекли и к административной, и к уголовной ответственности.

Ранее обвиняемый отбыл 15 суток административного ареста.