Мужчина ударил ножом 14‑летнего пасынка в Челябинской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела

В Челябинской области мужчина ударил ножом своего 14-летнего пасынка. Подростка госпитализировали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

ЧП произошло 25 декабря в одном из частных домов в деревне Моховички. В ходе ссоры местный житель схватил нож и ранил своего пасынка. Ребенка увезли в больницу.

Личность подозреваемого установили сотрудники полиции. Правоохранители задержали мужчину по горячим следам.



«Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пункту „з“ части 2 статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“). В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — уточнили в ведомстве.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского следственного управления Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.