Мужчина, спасший мальчика после нападения рецидивиста в Челябинске, рассказал о ЧП

Ребенок лежал в кустах и попросил о помощи

В Челябинске 35-летний Андрей Н. возвращался домой с работы и услышал в кустах детский голос. Это случилось накануне, 14 апреля, на улице Дегтярева. На 11‑летнего мальчика напал рецидивист, нанес ножевые ранения и скрылся. Злоумышленника задержали полицейские. А мужчина, спасший ребенка, рассказал ИА «Первое областное», как все произошло.

«Он тихонько сказал „помогите“. Я спросил, что случилось. Мальчик ответил, что на него напали с ножом. Я его вытащил из кустов и увидел, что он весь в крови. Тут уже я испугался, потому что травмы были явно не от падения с велосипеда и ребенок не шутит о нападении. Тут же вывел его на свет к ближайшему подъезду — первому. Мальчик весь был пропитан кровью — штаны, куртка, из куртки пух торчит. Пытался его прикрыть собой, потому что боялся, что обидчик вернется и добьет его. Мне сказали, что мальчик живет в этом же доме, но я раньше никогда его не видел», — рассказал ИА «Первое областное» мужчина.

Андрей позвонил в экстренные службы и дождался скорой помощи.

«Меня в машину скорой не пустили, мальчик уехал один, а я ночью давал показания в следственном отделе», — добавил челябинец.

Мужчина отметил, что он не мог остаться в стороне и, несмотря на страх, остался с мальчиком до приезда врачей.

Нападавший ранее дважды судим, сейчас он попал под статью о покушении на убийство несовершеннолетнего.