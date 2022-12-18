Мужчина скончался во время отдыха в термальном источнике в Челябинской области

55-летнему южноуральцу внезапно стало плохо

Вечером 17 декабря в Еткульском районе Челябинской области в одном из термальных источников скончался 55-летний мужчина. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах, смерть не носит криминальный характер.

ЧП произошло в деревне Печенкино в одном из горячих источников. По предварительным данным, мужчине стало плохо в бассейне, и спустя некоторое время он скончался. Тело посетителя обнаружила администратор и вызвала полицейских. Все причины произошедшего выясняются.

Известно, что умерший работал крановщиком на одном из предприятий.