Мужчина напал с ножом на продавца магазина в Челябинской области

Рецидивист требовал деньги

В Чесменском районе Челябинской области полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который зашел в один из магазинов и начал требовать деньги, угрожая продавцу ножом. Подозреваемому в разбое грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился продавец одного из местных магазинов. Он сообщил, что в павильон зашел мужчина, достал нож и, угрожая, потребовал деньги из кассы. Сотрудник сразу же начал звонить правоохранителям, а разбойник скрылся, прихватив бутылку пива.

«Оперативники уголовного розыска отделения МВД России по Чесменскому району по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель. Он пояснил, что имеет давние счеты с хозяином торговой точки и таким образом рассчитывал ему отомстить»,— рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.