Мужчина с 14‑летним внуком застряли в машине в лесу Челябинской области

Пострадавших эвакуировали спасатели

В Карталинском районе 70-летний мужчина и его внук отправились в лес на машине на поиск пропавших овец и не вернулись домой. Супруга мужчины обратилась в 112, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«8 июля машина застряла на бездорожье, и дедушка с внуком были вынуждены провести 12 часов без еды и воды», — рассказали в региональной ПСС.

Пострадавших нашли в лесу в 12 километрах от Анненского и эвакуировали к населенному пункту. Медицинская помощь мужчине и подростку не понадобилась.