Мужчина расстрелял семью из пяти человек в Ростовской области

Четверо погибли, один ребенок выжил

В Новошахтинске Ростовской области мужчина расстрелял семью из пяти человек. Четверо, включая ребенка, погибли, еще одного ребенка госпитализировали. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ростовской области.

Тела убитых с огнестрельными ранениями были обнаружены в одной из квартир домовладения в пятницу, 15 июля. Среди погибших — две женщины, мужчина и мальчик трех лет. Четырехлетнюю девочку, которая выжила, доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по пунктам «а,в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Сегодня утром изданию ТАСС в Следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили о том, что подозреваемый в расстреле семьи задержан. Все обстоятельства выясняются.