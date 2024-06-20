Мужчина пытался перебросить два телефона в колонию строгого режима в Челябинске

Ему грозит штраф

Сотрудники колонии в Челябинске предотвратили попытку передать сотовые телефоны осужденным. Как рассказали в региональном ГУФСИН, мужчина намеревался просто перебросить два гаджета через забор.

Сотрудники оперативного отдела ИК-2 обнаружили мужчину на режимной территории, прилегающей к колонии. В ходе досмотра у подозрительного челябинца и обнаружили технику, предназначавшуюся заключенным.

В отношение задержанного составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Если выяснится, что он пытался передать вещи в колонию не в первый раз, ему грозит уголовная ответственность.