Мужчина пытался переправить наркотики в кыштымскую колонию при помощи арбалета

Вещество было крепко примотано к стреле.

В ночь с 7 на 8 декабря сотрудники исправительной колонии № 10, расположенной в Кыштыме, пресекли попытку доставки наркотиков одному из осуждённых. Способ курьер выбрал изящный — выстрел стрелой из арбалета. К большому сожалению для него и осужденного, которому предназначалась «посылка», реализовать это план не удалось.

«Злоумышленник был задержан. В ходе досмотра у него обнаружен, изъят и направлен на экспертизу свёрток, предположительно содержащий наркотическое вещество растительного происхождения. Он был крепко примотан скотчем к стреле», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Теперь и самому «курьеру» с арбалетом грозит немаленький срок в колонии — до 15 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств"). В настоящее время ГУФСИН проводит служебную проверку.