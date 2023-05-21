Мужчина проник в дом и ограбил пенсионерку в Челябинской области

С собой злоумышленник унес 77 тысяч рублей

В Троицке Челябинской области полицейские задержали мужчину, который ночью проник в дом пенсионерки и ограбил ее. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратилась 81-летняя женщина, проживающая в частном доме на улице Пассажирской. Она сообщила, что проснулась ночью от шума и увидела в помещении незнакомца. Она попыталась остановить мужчину, но он оттолкнул пенсионерку и поспешил уйти. С собой он унес кошелек, в котором женщина хранила свои сбережения в размере 77 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поиску подозреваемого, приметы которого сообщила потерпевшая. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался 51-летний житель Кунашакского района»,— сообщили в ведомстве.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»). Согласно действующему законодательству, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Похищенное имущество правоохранители изъяли и после проведения необходимых следственных действий вернут владелице.