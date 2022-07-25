Мужчина пробрался в дом и ограбил женщину в Челябинской области

Оказалось, ранее мужчина совершил еще несколько преступлений

В Аше Челябинской области местный житель пробрался в дом к женщине и ограбил ее. Задержав подозреваемого, полицейские выявили его причастность к другим преступлениям. В отношении мужчины возбудили сразу несколько уголовных дел, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С сообщением об ограблении в полицию обратилась 66-летняя женщина. Она сообщила, что ночью к ней в дом пробрался мужчина и, угрожая, украл сотовый телефон, музыкальный центр и продукты питания. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 27-летний местный житель. Задержав его, полицейские выяснили, что он причастен к совершению других краж. Так, у одного из жителей Аши он похитил планшет стоимостью восемь тысяч рублей. У другого, с которым распивал спиртные напитки, — сотовый телефон, планшет и деньги. Еще один знакомый подозреваемого, который также употреблял с ним алкоголь, сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее 12 тысяч рублей.

«Также устанавливается причастность задержанного к совершению двух угонов отечественных транспортных средств: ВАЗ-21099 и ВАЗ-2107. Автомобили полицейскими обнаружены и возвращены владельцам», — уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по частям 1, 3 статьи 158 («Кража»), частям 1, 2 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ. Задержанный заключен под стражу.