Мужчина пойдет под суд за хищение более миллиона рублей у клиентов в Карталах

Обвиняемый, по версии следствия, брал деньги за изготовление заборов и ворот, однако не выполнил условия договора

Карталинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве (статья 159 УК РФ) и краже (статья 158 УК РФ). Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, ранее судимый мужчина размещал в сети объявления об изготовлении заборов, оград и теплиц, находил клиентов, брал предоплату и скрывался с деньгами.

«В период с 2020 по 2021 год он похитил более 1,2 млн рублей у 38 жителей Карталов, Варненского и Брединского районов», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В ходе следствия обвиняемый возместил 78 тысяч рублей.

Дело рассмотрит Карталинский городской суд. А в Советском районном суде Челябинска рассматривают дело мебельщика, который, по версии следствия, брал с клиентов предоплату за кухонную мебель и скрывался с деньгами.