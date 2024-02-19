Мужчина пойдет под суд по обвинению в убийстве 11‑летней девочки в Симе

Обвиняемый, по версии следствия, зарезал ребенка и пытался сокрыть тело

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 11‑летней девочки летом прошлого года в Симе. Под суд пойдет 37‑летний Дмитрий М., сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, трагедия случилась 9 июля. Девочка гуляла в парке вместе с подругой, отец которой забрал детей с прогулки. Обвиняемый, по версии следствия, довез свою дочь до дома и уехал вместе с пропавшей девочкой, которая так и не вернулась домой. Мать школьницы пришла в дом к обвиняемому, поскольку знала, что девочка гуляла с его дочерью. Дмитрий М. сообщил, что высадил девочку недалеко от дома и ушел на ферму. После этого вместе с родителями девочки, волонтерами и полицией он участвовал в поисках.

Спустя сутки после исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело, следователи изъяли записи видеокамер и установили, что обвиняемый был с пропавшей девочкой в магазине. Дмитрий М. сознался в преступлении и показал, где спрятал тело девочки. Обвиняемого отправили в СИЗО. Дело рассмотрит Ашинский городской суд.