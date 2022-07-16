Мужчина пострадал в драке возле магазина в Копейске

Полиция проводит проверку

Рано утром в Копейске Челябинской области около одного из магазинов произошел конфликт, в ходе которого пострадал один человек. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, местные жители слышали выстрелы и крики о помощи, после случившегося горожане обнаружили на месте произошедшего следы крови, нож и ножницы.

«Сегодня на Томилова, 11а между несколькими людьми произошёл конфликт. Местные жители слышали выстрелы из пистолета и крики о помощи. Очевидцы на месте происшествия обнаружили складной нож, ножницы и запачканную в крови цепочку»,— сообщили в паблике «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что заявление в полицию поступило сегодня в 7:30 утра. Произошел конфликт на бытовой почве между несколькими людьми.

«В ходе происшествия один из участников обратился за медицинской помощью в травмпункт. Каких-либо колющих или резаных ран причинено не было. В обстоятельствах разбираются полицейские»,— уточнили в ведомстве.

Также известно, что обратившийся за помощью к медикам мужчина претензий ни к кому не имеет, так как сам стал причиной конфликта. Удары ему были нанесены исключительно кулаками.