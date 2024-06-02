Мужчина пострадал при столкновении трех большегрузов на трассе в Челябинской области

На месте работают сотрудники ГИБДД

Сегодня, 2 июня, днем на трассе М-5 на территории Златоуста произошло тройное ДТП — столкнулись три грузовика. В результате пострадал один из водителей, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Джак» на спуске выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Сетрак», а затем «Камаз» с полуприцепом.

В результате помощь медиков потребовалась водителю «Джака». На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, оформляется ДТП.