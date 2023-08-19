Мужчина пострадал при пожаре в многоэтажке в Челябинске

На месте ЧП работали девять пожарных

Сегодня, 19 августа, в Тракторозаводском районе Челябинска произошел пожар в десятиэтажке. В одной из квартир загорелись вещи. В результате пострадал хозяин помещения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в доме № 50 по улице Героев Танкограда. На месте работали девять спасателей и две единицы техники. С помощью автолестницы пожарные эвакуировали хозяина квартиры и передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, мужчина отравился продуктами горения.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что в результате ЧП также пострадал сотрудник МЧС. Однако в ведомстве эту информацию опровергли.

Причина пожара выясняется.