Мужчина пострадал при пожаре в квартире многоэтажки в Челябинске

Пьяный горожанин уснул с сигаретой, из-за которой загорелся диван

Вечером 13 ноября в Челябинске пожарные выезжали на вызов о возгорании в квартире многоэтажки на улице Чайковского. Однако их помощь не потребовалась: соседи, вызвавшие спасателей, сами потушили пламя. В результате ЧП пострадал находящийся в состоянии опьянения хозяин помещения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в квартире на восьмом этаже. Бдительные соседи, почувствовав запах дыма, сразу же вызвали пожарных и сами отправились на разведку. Зайдя в квартиру своего соседа, они увидели лежащим его на горящем диване. Не растерявшись, местные жители потушили мебель и тлеющую на мужчине одежду. Помощь спасателей не потребовалась.

«Мужчина с признаками алкогольного опьянения получил ожоги и был госпитализирован. Вероятная причина пожара — неосторожность при курении»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники МЧС призвали южноуральцев соблюдать правила пожарной безопасности. А тех, кто живет рядом с людьми, ведущими асоциальный образ жизни, — не терять бдительность.