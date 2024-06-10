Мужчина пострадал при пожаре в деревянном доме в Челябинской области

Он госпитализирован

Рано утром 10 июня в деревне Мамаева в Сосновском районе загорелся частный деревянный дом. Хозяин строения получил ожоги, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Прибывшие пожарные эвакуировали мужчину и принялись ликвидировать возгорание. Несмотря на оперативность спасателей, дом почти полностью сгорел. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправного электрооборудования.

Хозяин дома получил ожоги, он госпитализирован. Все обстоятельства выясняются.

Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя оставлять без присмотра заряжающиеся гаджеты или включенный вентилятор, использовать неисправное электрооборудование и проживать в доме с ветхой электропроводкой.

Важно иметь в квартире или доме пожарный извещатель: он отреагирует на дым и оповестит громким звуком.