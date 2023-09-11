В Миньяре Ашинского района произошел пожар в частном жилом доме. Огонь полностью уничтожил вещи и мебель жильцов. В результате пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
ЧП произошло в доме на улице Репина в ночное время. Пламя уничтожило надворные постройки, повредило жилой дом и уничтожило личные вещи хозяев.
В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали.
Возгорание ликвидировали 16 человек и 4 единицы техники. Причины произошедшего выясняют сотрудники отделения дознания.